Latina, domani la presentazione del romanzo su Ramses II

Domani, martedì 7 luglio, alle ore 18.00, nella cornice dell’Hotel Europa di Latina, in via Emanuele Filiberto 14, sarà presentato Il romanzo di Ramses di Salvatore D’Incertopadre, pubblicato nella collana I Diamanti di Aletti Editore. L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una delle figure più affascinanti e influenti della storia antica attraverso una narrazione che intreccia rigore storico, mistero e riflessione religiosa.

Protagonista del libro è Ramses II, conosciuto come Ramses il Grande, uno dei più celebri faraoni dell’antico Egitto. Il suo lunghissimo regno, durato oltre sessant’anni, fu caratterizzato da importanti campagne militari, da una raffinata attività diplomatica e dalla realizzazione di opere monumentali che ancora oggi testimoniano la grandezza della civiltà egizia, come i templi di Abu Simbel, il complesso di Karnak e il Ramesseum. Attraverso il racconto della sua vita, delle sue imprese, del profondo legame con la regina Nefertari e dell’eredità che ha lasciato alla storia, il romanzo restituisce il ritratto di un sovrano destinato a diventare una figura leggendaria. La presentazione sarà arricchita da un dialogo a più voci.

Insieme all’autore interverrà la giornalista Cora Craus, che offrirà una lettura critica e approfondita dell’opera, mentre la conversazione sarà moderata dalla giornalista Dina Tomezzoli, accompagnando il pubblico alla scoperta degli aspetti storici, simbolici e culturali del romanzo. Il romanzo di Ramses, composto da 268 pagine, è il secondo volume della trilogia che Salvatore D’Incertopadre dedica all’antico Egitto. Il primo capitolo del progetto editoriale è stato Il romanzo di Akhenaton, mentre anche questo nuovo lavoro prosegue il percorso narrativo dell’autore, offrendo una rilettura coinvolgente di uno dei protagonisti più illustri della civiltà egizia.