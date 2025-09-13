Latina, martedì nuova interruzione idrica nel capoluogo

Dal mattino della giornata di martedì, Latina rimarrà senza acqua. Il capoluogo, all’alba del ritorno a pieno regime delle scuole, si troverà quindi a fronteggiare l’ennesima emergenza idrica.
Acqualatina fa sapere che l’interruzione avverrà dalle 14 del 15 settembre fino alle prime ore del mattino del 16.
Per via di collegamenti ad altre condotte, restano esclusi i comuni di Borgo Sabotino, Borgo Montello, Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso, Borgo Podgora, Latina Scalo, Borgo Bainsizza), con autobotti in piazza Celli, e largo Cavalli.