Latina, Martina Fontanarosa presenta il suo libro “Una storia Montana”

Martedì 19 dicembre, alle ore 18:30, presso il locale “Geena” di Latina, Martina Fontanarosa presenterà il suo libro “Una storia Montana”, collana “Le Fenici”, edizioni Montag. L’autrice pontina debutta nel mondo editoriale con questo romanzo di formazione in cui i tre protagonisti, trovandosi costretti a misurarsi ognuno con lo sguardo dell’altro, devono fare i conti con se stessi e scontrarsi con l’inevitabile cambiamento e la propria maturazione. È un libro in cui si affronta il tema dell’indipendenza e della libertà:dalla famiglia, dalle responsabilità, dagli stereotipi e dai pregiudizi,ma anche dall’idea che ognuno ha di sé e che costringe, a volte, ad essere meno di quanto si potrebbe essere. È uno sguardo incuriosito verso la cultura americana vista attraverso gli occhi di Lucia, una ragazza italiana che, estremamente consapevole dei pericoli che un giudizio sommario sulla cultura dell’altro può provocare, lotta con sestessa per rimanere fedele alla sua persona e alla sua cultura, senza per questo perdere il rispetto per le convinzioni e per le usanze altrui.

“Una storia Montana” non è un libro d’amore ma esplora i sentimentie la complessità dei rapporti; non narra di un triangolo amoroso ma di una fortuita triangolazione; e racconta come, in fondo, sebbene ognuno basti a se stesso, solo l’incontro con l’altro permette di scoprire chi si è davvero.

Modera l’incontro la giornalista Serena Nogarotto.

Sinossi

Lucia è una ragazza italiana in viaggio verso il Montana, negli Stati Uniti. È stato il destino a scegliere per lei quella meta remota, ma la sua intraprendenza le permetterà di vivere proprio lì, nella cornice del leggendario Old West americano, una delle esperienze più significative della sua vita.

Aaron è un cowboy dalla genuina spavalderia. Non concepisce una realtà diversa da quella che lo circonda e non è neanche interessato a metterla in discussione.

Anche Webster è un cowboy, ma con aspirazioni diverse da quelle a cui lo costringe la vita nel ranch di famiglia. Curioso di natura, è determinato a non rinunciare alla possibilità di costruirsi un futuro tutto suo, lontano da quello già deciso per lui.

Le loro vite s’intrecceranno sotto il cielo sconfinato del Big Skymontano, tra rodei, natura incontaminata e quotidiani conflitti per la definizione della propria unicità, lasciando in ognuno cicatrici da curare e un nuovo senso di sé.