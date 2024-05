Latina, Mastroianni prolunga con i nerazzurri fino al 2026

Dopo il rinnovo di mister Gaetano Fontana, in casa Latina Calcio arriva anche la notizia del prolungamento di contratto fino al 2026 per Ferdinando Mastroianni. Il numero 9, già legato ai pontini da un contratto fino al 2025, ha deciso di legarsi a colori neroblu per un’altra stagione. Ad annunciarlo è stata proprio la società nerazzurra con un post sui social:

“La società Latina Calcio 1932 è lieta di annunciare che l’attaccante Ferdinando Mastroianni ha deciso di restare nerazzurro anche per la stagione 2025/26, con una prosecuzione del rapporto in essere la cui firma è arrivata questa mattina alla presenza del presidente Terracciano.

Mastroianni, infatti, con all’attivo 8 goal e due assist nella passata stagione, era già legato al Latina Calcio per tutta la prossima stagione 2024/2025″.