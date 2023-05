Il Presidente della Repubblica Italiana ha detto di no alla richiesta di Grazia di Costantino “Patatone” Di Silvio. Il 41enne, in carcere per l’indagine che riguarda l’uccisione di Buonamano detto “Bistecca” aveva scritto tramite anche i famigliari alla massima carica dello Stato che ha facoltà di poter assegnare la Grazia. Stavolta però non è stato così.