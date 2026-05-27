Latina, Mc dà 398 pasti caldi a settimana per chi è in difficoltà

Riparte anche in provincia di Latina l’iniziativa solidale “Sempre aperti a donare”, il progetto promosso da McDonald’sinsieme a Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare del Lazio, che sostiene le persone in difficoltà attraverso la distribuzione di pasti caldi.
Nel territorio pontino vengono donati 398 pasti a settimana, destinati a diversi enti e realtà del sociale convenzionate, con l’obiettivo non solo di garantire un pasto, ma anche un momento di conforto e vicinanza a chi vive situazioni di fragilità.
Tra i ristoranti coinvolti figurano quelli di Formia, Latina, Cisterna e Terracina, che partecipano alla preparazione dei pasti poi distribuiti a realtà come associazioni locali, parrocchie e organizzazioni di volontariato del territorio.
L’iniziativa, attiva dal 2020, ha già superato quota un milione di pasti donati in tutta Italia e si inserisce in un progetto più ampio di sostegno alle comunità locali portato avanti dal gruppo McDonald’s attraverso il programma “I’m Lovin’ It Italy”.
Un impegno che, anche nel territorio pontino, si traduce in un sostegno concreto e continuativo alle fasce più fragili della popolazione.