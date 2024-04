Latina, “Mediazione Interculturale: Oltre le parole”, domani l’incontro

Domani dalle 17:00 alle 19:00, presso la scuola E. De Amicis in via Col di Lana, si terrà un importante workshop dal titolo “Mediazione Interculturale: Oltre le Parole”. Questo evento nasce da una necessità pratica emersa negli ultimi mesi tra mediatrici e mediatori culturali attivi nel quartiere Nicolosi, in particolare presso la scuola De Amicis. Qui si sono ritrovati “vicini di casa” provenienti da diverse fasce d’età, religioni, culture, nazionalità e condizioni sociali.

La vicinanza tra queste diverse comunità è stata resa possibile grazie all’attività di rete e agli interventi continui promossi dal progetto “Mediazione Sociale”, quali corsi di italiano L2, doposcuola e altri corsi frequentati principalmente da cittadini italiani organizzati dalle associazioni locali.

Cristiana Russo, coordinatrice del progetto Mediazione Sociale, spiega: «La semplice vicinanza non è sufficiente per creare relazioni. L’incontro tra persone di culture diverse richiede accompagnamento e facilitazione per gestire in modo costruttivo i conflitti e prevenire le discriminazioni. Il ruolo dei mediatori e delle mediatrici è quindi fondamentale non solo per facilitare l’incontro ma anche per promuovere un cambiamento culturale all’interno dei servizi nei quali sono impiegati, rendendoli più inclusivi e attenti alle esigenze individuali».

L’evento vedrà la partecipazione dei referenti dell’associazione Zai Saman, del Comitato Latina Nord e della scuola Penny Wirton di Latina.

Il progetto“Mediazione Sociale Latina – Recupero Urbano Integrato” è promosso dal Comune di Latina – Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando delle periferie e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza interessata a partecipare e contribuire a questa importante discussione.