Latina: mercato immobiliare in ripresa, ma affitti commerciali in centro restano alti

ECONOMIA

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Continua l’azione della Confesercenti provinciale di Latina sul territorio, a sostegno delle attività produttive locali e sostenendo una economia locale che è essenziale per la crescita dell’intera Comunità.

Il mercato immobiliare di Latina mostra segnali di ripresa, mentre gli affitti dei locali commerciali nel centro storico continuano a essere elevati rispetto alla situazione economica attuale. È quanto emerge dall’analisi della Confesercenti ANAMA provinciale di Latina, presentata dal presidente Mariano de Grado su dati dell’Ufficio Studi Tecnocasa e confermata dall’ultima rilevazione ISTAT riferita al secondo trimestre 2025.

A livello nazionale, i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel Centro Italia l’aumento è stato del 3,8%, mentre nel Nord-Est ha raggiunto il 5,4%.

A Latina, dopo un calo complessivo del 10,5% tra il 2014 e il 2024, il 2025 segna un’inversione di tendenza.

Le Compravendite residenziali sono in crescita.

Nel 2024, a Latina sono state vendute 1.255 abitazioni, il 2% in meno rispetto al 2023.

Il primo semestre del 2025 mostra però un rimbalzo: 685 abitazioni vendute, con un incremento del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’81,2% degli acquisti riguarda la prima casa, mentre il restante 18,8% è destinato a investimenti, in lieve calo rispetto al 2023.

Gli acquirenti sono per lo più famiglie (84,9%), mentre i single rappresentano il 15,1%, in diminuzione.

Per fasce d’età prevalgono i 35-44 anni (33%), seguiti dai 45-54 anni (25,3%) e dai giovani tra 18 e 34 anni (22%).

Le tipologie più richieste sono le soluzioni indipendenti o semi-indipendenti per il 30,8%, i trilocali per 27,5% e i quadrilocali per il 26,4%.

Rimangono troppo alti gli “Affitti commerciali”, elevati principalmente nell’Isola Pedonale.

Secondo le stime, i canoni d’affitto nel cuore della città, in particolare nell’Isola Pedonale, restano i più alti: 30-35 €/mq al mese, contro i 10-15 €/mq delle zone limitrofe.

In tutto questo, oltre alle ovvie dinamiche nazionali, un peso lo hanno le amministrazioni locali. Queste, evidenzia il Presidente di Confesercenti ANAMA della provincia di Latina Mariano De Grado, hanno un ruolo essenziale; riqualificare il territorio significa migliorare la qualità della vita, favorire lo sviluppo economico e attrarre nuovi investimenti.