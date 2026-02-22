Latina, mercoledì le eccellenze sportive premiate al D’Annunzio

Manca ormai pochissimo alla terza edizione della cerimonia di premiazione degli sportivi che si sono distinti nel corso del 2025. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 febbraio, dalle ore 17, al Teatro D’Annunzio di Latina, dove la città di Latina celebrerà atleti e protagonisti del mondo sportivo locale che hanno contribuito a portare in alto il nome del territorio con talento, passione e determinazione.

Nel corso della serata saranno assegnati dieci riconoscimenti nelle categorie “sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”, oltre a premi speciali e attestati di partecipazione per quanti hanno risposto all’avviso pubblico promosso dal comune di Latina, candidandosi sulla base dei risultati ottenuti nelle rispettive discipline. Le premiazioni saranno affidate alle autorità civili e militari e ai giornalisti delle testate media partner del territorio. L’evento sarà inoltre arricchito da momenti emozionali dedicati al mondo sportivo pontino.

Ad aprire e accompagnare la cerimonia sarà la band dell’accademia moderna “Musica & Musica”, composta dalle voci di Gioia Biasini, Alessia Onorati, Elisa Sellan, Andrea Mazzolla e Manuel Milan, con Veronica Valentini al violino, Marco Biniero e Francesco Vitti alla chitarra, Dario Rogato al pianoforte, Aleftina Ivashura al basso e Davide Sciarretta alla batteria. La direzione artistica è affidata al maestro Dario Rogato.

“La cerimonia di premiazione, afferma il sindaco Matilde Celentano, ormai istituzionalizzata e giunta alla terza edizione, rappresenta un appuntamento atteso dai tanti talenti della nostra città. Anche quest’anno abbiamo registrato numeri record di candidature, segno di un territorio ricco di atleti capaci di distinguersi in competizioni provinciali, nazionali e internazionali. Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo lavorato per sostenere lo sport in tutte le sue declinazioni: dall’impiantistica agli eventi, fino alla valorizzazione di chi diffonde ogni giorno i valori sani dello sport. Omaggiare chi porta il tricolore a Latina, in Italia e nel mondo è prima di tutto un dovere”.

“L’organizzazione della manifestazione, aggiunge l’assessore Andrea Chiarato, richiede un grande lavoro di squadra. Ringrazio, per questo, la commissione sport presieduta dal consigliere Claudio Di Matteo, la commissione giudicatrice che ha valutato con attenzione i curriculum dei numerosi candidati, gli uffici comunali e i media partner che contribuiranno al successo dell’evento. Non vediamo l’ora di incontrare atleti e squadre, paralimpici e non, con l’auspicio che le loro storie possano essere di ispirazione per tutta la comunità”.