Latina, messa in sicurezza della rotonda di via del Lido

La rotatoria “Rosella Angelico” di Latina, tristemente ricordata come teatro di numerosi incidenti stradali gravi, alcuni dei quali hanno causato la morte di diverse persone durante l’estate.

A seguito di queste tragiche vicende, il Comune ha deciso di intervenire con misure urgenti per migliorare la sicurezza nella zona, adottando una serie di provvedimenti per sensibilizzare gli automobilisti e prevenire ulteriori tragedie.

L’ordinanza dirigenziale n. 296 prevede l’installazione di bande sonore su viale Pennacchi per ridurre la velocità dei veicoli in arrivo alla rotatoria, segnaletica verticale con avvisi di rallentamento e l’introduzione di segnali luminosi lampeggianti per avvisare i conducenti in tempo utile. Inoltre, sono previsti rallentatori acustici e l’aggiunta di strisce catarifrangenti sui marciapiedi per migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni.

L’assessore Gianluca Di Cocco ha dichiarato che queste misure sono il risultato di un tavolo tecnico e che sono state adottate per rispondere alle preoccupazioni emerse dopo i tragici incidenti. “Vogliamo evitare che si ripetano altre tragedie e garantire che gli automobilisti possano affrontare la rotonda con la giusta attenzione,” ha affermato.

Nonostante gli interventi, le autorità locali chiedono agli automobilisti e motociclisti di rispettare sempre i limiti di velocità e di guidare con la massima attenzione, per evitare che la rotonda continui a mietere vittime.