Latina, mezzo milione di euro dalla Regione per gli edifici colpiti dagli attentati

Un piano straordinario di interventi per restituire sicurezza e dignità alle abitazioni popolari danneggiate, tra palazzi “Arlecchino” e mini “vele” di viale Pierluigi Nervi. Come anticipato a settembre, all’indomani degli attentati esplosivi, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato un programma da 500mila euro destinato al recupero e al ripristino degli edifici di proprietà dell’Ater della provincia di Latina, colpiti dagli attentati avvenuti lo scorso settembre.

Le risorse serviranno a finanziare opere di bonifica delle aree, la riparazione delle strutture lesionate, la sostituzione di infissi e porte, il ripristino degli impianti elettrici e idraulici, nonché gli interventi sulle facciate, le coperture e gli ascensori.

Secondo la Regione, l’obiettivo è duplice: garantire la piena vivibilità degli edifici e riaffermare la presenza delle istituzioni in un territorio colpito da episodi di criminalità.

«Questo intervento – sottolinea l’assessore alle Case Popolari, Pasquale Ciacciarelli. – rappresenta una risposta concreta a chi tenta di minare la legalità. Non è un’azione isolata, ma parte di una strategia più ampia per tutelare il patrimonio pubblico e promuovere sicurezza e rispetto delle regole. Con il nuovo stanziamento, la Regione Lazio rafforza così il proprio impegno accanto all’Ater di Latina, puntando non solo alla ricostruzione materiale degli edifici, ma anche a un percorso di rigenerazione sociale e territoriale contro ogni forma di intimidazione e degrado”.