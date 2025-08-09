Latina, minacce alla ex e revenge porn: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni residente nei pressi di Latina è stato recentemente arrestato a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia della sua ex compagna, con cui aveva avuto una relazione terminata da poco. L’uomo è accusato di una serie di gravi comportamenti vessatori che si sono protratti per mesi, dall’inizio del 2025 fino allo scorso luglio.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri e dalla Procura locale in Piemonte, tra le azioni contestate c’è il grave episodio in cui l’uomo ha preso il controllo dell’account TikTok della donna, cambiandone la password per poi pubblicare online una sua foto in biancheria intima, atto rientrante nel fenomeno noto come revenge porn. Non solo, ma ha anche rivolto alla ex numerose minacce di morte, tra cui la frase «Guarda che ti ammazzo», e in un solo giorno ha inviato ben 17 messaggi carichi di insulti e offese vocali dal tono intimidatorio.

Il 30enne, incensurato, è stato interrogato in carcere a Latina attraverso videoconferenza, in collegamento con il magistrato piemontese che ha disposto la misura cautelare iniziale. Difeso dall’avvocato Silvia Perciballe, ha fornito la sua versione dei fatti. Dopo l’udienza, il giudice ha accolto la richiesta della difesa sostituendo la detenzione in carcere con misure meno restrittive: al suo rilascio, l’uomo ha l’obbligo di dimora lontano dal luogo in cui sono avvenuti i fatti e il divieto di avvicinare la parte offesa.