Latina, minacce e pedinamenti all’ex compagna: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Latina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Era già stato destinatario di un ammonimento del Questore.

L’intervento è avvenuto dopo la richiesta di aiuto della donna, che aveva segnalato la presenza dell’ex sotto casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe urtato con la propria auto quella della vittima e poi colpito il veicolo con alcuni calci, rivolgendole gravi minacce.

La donna ha raccontato di aver subito per lungo tempo telefonate, messaggi, pedinamenti e appostamenti anche sul luogo di lavoro. Gli accertamenti e le immagini raccolte sul posto avrebbero confermato il quadro denunciato.

L’uomo è stato inoltre trovato con una piccola quantità di cocaina ed è stato segnalato amministrativamente. Su disposizione della Procura è stato trasferito nel carcere di Latina, in attesa dell’udienza di convalida.