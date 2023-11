Latina, minaccia di darsi fuoco nell’aula del Tribunale

Attimi di paura quelli vissuti al Tribunale di Latina questa mattina. Un uomo si è cosparso di liquido infiammabile ed ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Buozzi.

Alla base del folle gesto ci sarebbe la richiesta di giustizia per un incidente stradale di vari anni fa in cui l’uomo perse la moglie. A farlo desistere sono stati i vigilanti insieme agli agenti della polizia, intervenuti immediatamente. Allertati i vigili del fuoco ed il 118, che ha preso in carico l’uomo.