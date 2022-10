Latina, minaccia di sparare il rivale in amore e aggredisce la polizia

E’ accaduto a Latina dove un 30enne del capoluogo ha minacciato telefonicamente di sparare il nuovo fidanzato dell’ex compagna. Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Squadra Volante di Latina che, raccolte le informazioni, hanno constatato che la tensione tra i due era scaturita a causa della nuova relazione sentimentale dell’ex compagna dell’autore delle minacce. Una volta rintracciato l’uomo gli agenti si sono diretti verso la sua abitazione, uomo che alla vista dei poliziotti ha immediatamente assunto un comportamento riottoso, dimostrandosi per nulla collaborativo; inoltre, informato della necessità di procedere ad una perquisizione volta alla ricerca di armi, ha ripetutamente minacciato ed insultato gli agenti, tentando ripetutamente di colpirli, non riuscendovi.Alla luce di tali condotte illecite, l’uomo è stato tratto in arresto in ordine ai reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre la perquisizione ha avuto esito negativo.Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza ed è stato condotto nella mattinata odierna innanzi al Tribunale di Latina, che ha convalidato l’arresto.