Il Ministro al Turismo Daniela Garnero Santanchè è stata a Latina per incontrare i rappresentanti della filiera turistica e delle imprese del territorio legate all’economia del mare. Il ministro ha visitato il lago di Fogliano e Capoportiere, accompagnata dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini, e dalla candidata Sindaco della coalizione di centrodestra Matilde Celentano.

Il ministro Santanchè ha ribadito l’intenzione di dotare il territorio di un porto, volano di economia, e dell’autostrada Roma-Latina per risolvere una volta per tutte il problema di viabilità.

Daniela Garnero Santanchè:

“Latina ha le carte in regola per essere perla del turismo. Spero la governerà una donna. Sono felice di essere qui a sostegno della candidata Sindaco Matilde Celentano. Avere la prima donna Sindaco di Latina sarebbe un primato che non mi dispiacerebbe, dopo aver nominato il primo presidente del consiglio donna. Con noi le donne, quando sono capaci, raggiungono ruoli apicali”.

Matilde Celentano dichiara:

“La presenza di oggi del ministro Daniela Santanchè sul nostro litorale mostra la vicinanza del Governo al territorio. La marina, la costa, il litorale sono beni preziosi da rivalutare. La realizzazione del porto e dell’autostrada Roma-Latina porterebbero lavoro, sviluppo, turismo. Politiche di promozione turistica, di valorizzazione della risorsa mare e della risorsa natura, così come una nuova gestione del territorio, sono alla base della nostra proposta di sviluppo e rilancio dell’economia, costruendo una rete di collaborazione con l’imprenditoria. Vogliamo un lungomare attrattivo, che esalti le sue specificità anche del settore agroalimentare ed enogastronomico, pieno di attività aperte tutto l’anno, accoglienti. Abbiamo possibilità di accesso a diversi fondi. Li investiremo per progetti strategici, infrastrutturali, a tutela della costa e del marketing territoriale. Crediamo molto nella filiera di governo. È un’opportunità per la nostra comunità”.

Nei prossimi giorni sono attesi a Latina il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR Raffaele Fitto e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Illustreranno i progetti per il rilancio del territorio e l’importanza di chiudere la filiera di governo a Latina con l’elezione della candidata Sindaco Matilde Celentano.