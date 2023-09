Latina, minore picchiato e derubato alle autolinee da due coetanei

Picchiato e derubato alle autolinee di Latina da due coetanei, denunciati dai carabinieri. Sia la vittima che gli aggressori sono minorenni. I presunti responsabili sono devono rispondere di rapina aggravata, commessa all’uscita da scuola. Il ragazzo preso era seduto da solo su una panchina in attesa de pullman che lo avrebbe riportato a casa quando si sono avvicinati i due soggetti che chiacchieravano con altri ragazzi, abituali frequentatori della zona. Avendo sentore di qualcosa di brutto, il giovane si è allontanato, ma è stato raggiunto e bloccato dai due, che gli hanno strappato il braccialetto al polso, che riusciva comunque a recuperare, poi la collanina e prima di fuggire lo hanno picchiato. Nella fuga, notando di essere inseguiti dalla vittima, lo hanno minacciato tirandogli contro bottiglie di birra. La vittima ha chiesto aiuto ai passanti ed allertato il numero di emergenza 112. Dopo una dettagliata descrizione dei fuggiaschi, i Carabinieri del Nor della Compagnia di Latina si sono messi alla ricerca, fermando poco dopo i due, condotti presso il Comando Carabinieri. Si tratta di un italiano e uno stranieri, denunciati in stato di libertà e affidati alle famiglie. Caso seguito dal Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

I controlli dei Carabinieri di Latina saranno intensificati, soprattutto durante gli orari di ingresso e di uscita degli studenti dalle scuole e nelle aree di snodo dei mezzi pubblici, ma il Comando Provinciale di Latina invita i cittadini a segnalare al NUE 112 qualsiasi situazione sospetta, onde garantire l’intervento immediato dei militari per tutelare i cittadini e per prevenire e reprimere qualsiasi reato.