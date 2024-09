Latina, mister Padalino pre Turris: “Squadra in crescita, nessun problema con Capanni”

Rituale conferenza stampa a meno di 24 ore dalla partenza per Torre del Greco quella svoltasi stamane in Sala “Amodio” da parte del tecnico nerazzurro Pasquale Padalino. Il Latina Calcio 1932 si conferma, come confermato dall’allenatore foggiano, una squadra in crescita:

“I dati in allenamento confermano che stiamo correndo di più, che siamo una squadra in crescita e con gamba. Sui nuovi: non hanno ancora il ritmo gara, sono funzionali al 50-60%. Per Torre del Greco recuperiamo Riccardi. Capanni e Polletta sono dei punti interrogativi.”

È proprio sul centravanti brasiliano che Padalino fa un appunto: “Giravano voci di una possibile discussione tra il ragazzo e il sottoscritto. Non è vero, il ragazzo ha accusato una distrazione muscolare di 6cm e non era arruolabile. Non ci è stato possibile emanare il bollettino medico, Luan aveva la risonanza il giorno della gara”.

Caso rientrato quindi, dopo lo “scalpore” Facebook da parte dei tifosi. Quello di Padalino è un Latina giovane, in crescita e che domani potrebbe tornare dalla terza gara di Serie C Now con i primi 3 punti della stagione.