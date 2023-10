Latina – Monopoli, Di Donato: “Continuiamo di questo passo”

È intervenuto ai microfoni della società mister Daniele Di Donato, alla vigilia dell’ottava giornata di campionato, in programma domani alle 16:15 allo stadio Domenico Francioni, fra Latina Calcio e Monopoli. Prima un passo indietro: “La sfida di Catania ci porta tanta consapevolezza, una conferma che in questo campionato possiamo giocarcela con tutte le avversarie”.

Alla domanda sul Monopoli – Latina dell’anno scorso, che rievoca una eliminazione ai play off, viziata da un rigore solare negato a Di Livio: “Quella gara appartiene al passato, ora siamo qui a batterci in un altro banco di prova importante, una squadra forte, con dei valori, nonostante la classifica.

Dobbiamo – aggiunge- tornare alla vittoria per continuare a fare quanto di buono stiamo facendo. I ragazzi stanno bene, hanno svolto una settimana importante”

“Vedo – conclude – la voglia nei miei ragazzi di migliorarsi allenamento dopo allenamento, e se continuano così, diventa “tanta roba”.

Appuntamento quindi, in arrivo. Domani al Francioni, teatro della sfida di Serie C Now, l’ottavo atto di un campionato di Lega Pro, più equilibrato e più complicato che mai.