Latina, morso in faccia dal cane del nonno: bimbo trasportato a Roma

Poteva trasformarsi in tragedia quanto successo ieri alla periferia di Latina, tra i territori di Borgo San Michele e Borgo Faiti. Per cause ancora da stabilire, un bimbo di 5 anni è rimasto ferito dopo esser stato morso al volto da un cane di proprietà del nonno.

Il bambino stava giocando con l’animale quando è stato improvvisamente aggredito, rimediando un importante ferita alla guancia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, supportati da un’automedica. Dopo una prima valutazione, il personale sanitario ha richiesto l’ausilio dell’elisoccorso che ha poi trasportato il bimbo al Bambin Gesù di Roma. Lì è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Per quanto riguarda il cane, un meticcio, sono intervenuti i veterinari dell’Asl che, attivando tutte le procedure di rito, non hanno ravvisato disturbi comportamentali nell’animale, affidandolo alla custodia al proprietario.