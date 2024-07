Latina, mortale sull’Appia: arrestato il conducente del furgone

Drogato al volante. Arrestato e messo ai domiciliari a casa, con l’accusa di omicidio stradale il 30enne alla guida del furgone, coinvolto ieri nel drammatico incidente sulla Statale Appia, costato la vita al 47 enne Giuseppe Sposato, originario di Aymavilles in provincia di Aosta, che era in vacanza e viaggiava in motocicletta insieme alla fidanzata di 52 anni, elitrasportata a Roma per la gravità delle ferite riportate. Il 30enne è stato arrestato dai carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile e della Stazione di Latina Scalo.

La vittima procedeva, all’altezza di Borgo Faiti, in direzione Terracina, quando in fase di sorpasso ha urtato contro il furgone intento a svoltare a sinistra, per entrare in un’attività commerciale. A seguito dalla carambola Giuseppe Spostato è finito contro un’albero, perdendo la vita nell’immediato.