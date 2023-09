Latina, morte di Alessandro Trabacchin. Oggi l’ultimo saluto

Prevista una folla commossa oggi alle 15.30 per l’ultimo saluto ad Alessandro Trabacchin, l’uomo di 41 anni morto in un drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, quando ha perso il controllo del suo maxi scooter perdendo il controllo su via Prato Cesarino, a Cisterna, a pochi passi da casa sua, a borgo Bainsizza. Un dramma accolto con enorme tristezza da tutta la comunità del borgo che oggi presenzierà alle esequie che si svolgeranno nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Bainsizza.