Latina, mozione per tutelare il kiwi IGP da parte dei consiglieri Fdi

Una mozione per tutelare “il kiwi Latina IGP, prodotto tipico del nostro territorio, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, e, per la nostra economia, un’importante realtà per il mercato” è questa la motivazione che ha portato il Gruppo Consiliare di Fratelli di Italia di Latina, a discutere l’argomento nel Consiglio Comunale del prossimo 19 ottobre e firmata dai consiglieri FDI Cesare Bruni, Dino Iavarone, Renzo Scalco, Mario Faticoni, Serena Baccini, Simona Mulè, Valentina Colonna, Giuseppe Coluzzi.

“Abbiamo la necessità di intervenire per prevenire, arginare e contrastare il fenomeno della moria del kiwi che, sebbene di portata mondiale, impatta fortemente sul nostro territorio.

La Regione Lazio – aggiungono i consiglieri del partito di maggioranza- con il 30,4% della produzione nazionale, si colloca al primo posto delle Regioni italian, un vero player mondiale nella produzione ed esportazione del kiwi. La produzione più considerevole nel Lazio è concentrata nella nostra provincia che da sola concorre per il 68% alla produzione totale regionale, rappresentando dunque la maggiore area produttiva di kiwi a livello nazionale con una produzione pari a ca. 160.000 tonnellate attualmente prodotte nei comuni di: Sabaudia (parte), Latina (parte), Pontinia, Priverno, Sezze, Sermoneta, Cori, Cisterna di Latina, Aprilia.

Numeri che non possono vederci indifferenti e dietro cui si cela la fatica e la dedizione di operatori di settore e aziede agricole, famiglie e lavoratori che stanno gestendo da soli la conseguente crisi economica. Abbiamo la responsabilità di non lasciarli soli; il nostro territorio ha una vocazione agricola che va sostenuta ecco perchè abbiamo chiesto – udendoci alle forze della Regione Lazio e di altri comuni pontini – anche il riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità e il potenziamento del sostegno economico agli agricoltori.”

La mozione arriva a seguito dell’audizione nella VIII Commissione consiliare permanente “Agricoltura e ambiente” della Regione Lazio, presieduta dal Consigliere Vittorio Sambucci, tenutasi lo scorso 7 settembre cui è intervenuto anche il Comune di Latina.

Un impegno di territorio dunque cui si aggiunge anche quello del Sindaco di Latina, Matilde Cenlentano”.