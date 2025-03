Latina, Mulè: “Sostegno alle imprese e sviluppo del territorio”

Simona Mulè è la nuova Presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Latina. Eletta con il sostegno unanime dei colleghi, Mulè ha sottolineato l’importanza del ruolo affidatole e l’impegno per favorire la crescita economica locale.

“È con grande senso di responsabilità e determinazione che assumo questo incarico. La nostra Commissione avrà un ruolo cruciale nel sostenere le imprese, creare opportunità di lavoro e valorizzare il territorio. Solo attraverso il dialogo e il confronto costruttivo tra tutte le forze politiche e socio-economiche potremo ottenere risultati concreti per la città”, ha dichiarato Mulè.

Il programma della Commissione punta su crescita economica, semplificazione burocratica, innovazione e valorizzazione del tessuto produttivo locale. Tra le iniziative previste, il rilancio dello sportello del Microcredito, incentivi per chi investe sul territorio e progetti di riqualificazione come l’albergo diffuso per le aree rurali e il rilancio del Mercato Annonario.

Un focus centrale sarà il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, con particolare attenzione alla formazione specializzata nei settori chiave del territorio: “Latina è il secondo polo farmaceutico d’Italia e ha una forte vocazione agricola. È essenziale colmare il divario tra formazione e mondo del lavoro, creando sinergie tra imprese, università e Istituti Tecnici Superiori”, ha spiegato.

Mulè ha poi evidenziato il cambiamento culturale nell’amministrazione Celentano, con un forte ruolo della rappresentanza femminile nelle Commissioni strategiche. Infine, ha ringraziato il Presidente uscente Dino Iavarone e il partito di Fratelli d’Italia per la fiducia accordatale, ribadendo il suo impegno: “Vogliamo costruire un modello di sviluppo economico sostenibile e innovativo, mettendo al centro persone, imprese e territorio. Latina ha il potenziale per diventare un’eccellenza in questo campo, e lavoreremo per realizzarlo”.