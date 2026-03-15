Latina, multa al titolare di un locale per assenza dell’alcoltest

Controlli dei carabinieri in un locale di intrattenimento a Latina. Nella serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno effettuato un accesso ispettivo in un’attività del territorio.

Durante le verifiche è emerso che il locale, dedito alla somministrazione di bevande alcoliche, non aveva messo a disposizione della clientela, in almeno un’uscita dell’esercizio, l’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, il cosiddetto “precursore”, previsto dalla normativa per la prevenzione dei rischi legati all’abuso di alcol.

Per questo motivo il titolare dell’attività è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 400 euro.