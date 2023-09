Latina, muore a 64 anni a causa della legionella

Un caso fatale di legionella si è registrato a Latina. Un uomo di 64 anni non ce l’ha fatta – come riporta l’edizione odierna del quotidiano Latina Oggi – dopo aver contratto il virus (di origine autoctona) che gli ha portato una polmonite le cui complicazioni lo hanno portato prima al ricovero nel reparto di malattie infettive (già in gravi condizioni) e poi al decesso presso il Santa Maria Goretti.

La Legionella è un batterio gram-negativo responsabile di un’infezione che interessa prevalentemente l’appartato respiratorio

La malattia infettiva che ne risulta si può manifestare come polmonite (legionellosi), con tasso di mortalità variabile tra 10-15%, o in forma simil-influenzale (febbre di Pontiac), a decorso benigno.

La fonte d’infezione è ambientale: la Legionella è un batterio ubiquitario e si diffonde attraverso le condutture cittadine e gli impianti idrici degli edifici. Il microrganismo è veicolato da piccole particelle d’acqua nebulizzate (aerosol) e può essere facilmente inalato attraverso le mucose delle prime vie respiratorie.