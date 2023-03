Era stato dimesso dal Pronto Soccorso la sera prima, dove si era recato per un fortissimo mal di testa. Ma una volta a casa la sua situazione si è aggravata tanto da portare l’uomo alla morte. La mattina dopo infatti è stata inutile la corsa in ambulanza di Adelmo Iosca di Sermoneta prima all’ospedale Goretti e poi al Gemelli di Roma dove è deceduto. Sul caso, come riporta Latina Oggi, è stato aperto un fascicolo e i documenti acquisiti dagli inquirenti in questi giorni.