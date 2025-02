Latina, muore due mesi e mezzo dopo essere stato investito

Dopo due mesi e mezzo dal ricovero a causa delle gravi conseguenze dell’incidente in cui era stato coinvolto, Marco Fausto Giuseppe Ialleni, un meccanico di 62 anni, è deceduto ieri mattina. L’uomo era stato investito da un’auto condotta da una donna, risultata poi in stato di ebbrezza, mentre attraversava via Cavour a piedi il 15 novembre scorso. Il decesso si è verificato presso l’ospedale Santa Maria Goretti, segnando un tragico sviluppo nell’inchiesta avviata dalla Procura. Tatyana M., un’estetista ucraina di cinquanta anni, è ora accusata di omicidio stradale, con l’aggravante di guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici. Le indagini condotte dalla Polizia Locale avevano rivelato che la donna guidava in evidente stato di alterazione psicofisica, presentando un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dal codice della strada, nonostante fosse solo l’otto del mattino.