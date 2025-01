Latina, muore poche ore dopo il ricovero nella clinica privata

Una serie di giramenti di testa, accompagnati da alcuni svenimenti, avevano portato i familiari di una 76enne a ricorrere alle cure mediche in una clinica privata di Latina. Un ricovero che sarebbe servito ad indagare sulle cause dei malesseri improvvisi dell’anziana, ma che nel giro di alcune ore però si è trasformato in tragedia. La donna infatti è morta al primo giorno di ricovero, ancor prima che gli venissero eseguiti tutti gli esami clinici disposti.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il decesso potrebbe essere stato causato dalla somministrazione di un anticoagulante. Una scelta che ha ravvisato una serie di sospetti tra i familiari, anche perché fatta senza che la paziente fosse sottoposta a esame tac. E’ proprio per questo motivo che i parenti della donna hanno deciso di presentare una denuncia al Comando dei Carabinieri di Latina. Una denuncia che ha permesso di aprire un fascicolo in Procura da dove è stato disposto l’esame autoptico sul corpo della donna che ha evidenziato un’emorragia celebrale compatibile con la causa del decesso. Ora gli inquirenti valuteranno le eventuali responsabilità in una vicenda alquanto strana.