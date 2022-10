Latina Music Festival, si avvicina il grande evento nel capoluogo

Conto alla rovescia per il più grande evento musicale della città di Latina.

Il “Latina Music Festival”, con artisti locali e nazionali che si esibiranno per quattro giorni al Palatenda dell’area mercato di via Rossetti. Dal 28 al 31 ottobre, grandi concerti e intrattenimento live, con ristoro street food all’esterno dell’area concerti. L’evento è realizzato dalla Seaside Mujsic Young, con patrocinio di Regione Lazio e Comune di Latina, e rientra nell’iniziativa “Itinerario Giovani” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In programma i concerti di tre grandi artisti nazionali: Rocco Hunt versione deejay set, Chiara Galiazzo con la Med Free Orkestra, e Irene Grandi.

Il 31 ottobre un appuntamento da non perdere con la festa di Halloween di Latina, evento musicale unico nel suo genere perché ad esibirsi saranno artisti di vari generi musicali: cantautori, band, rapper, trapper, dj set. Una grande vetrina a disposizione di tanti nuovi talenti.

Per ogni informazione e aggiornamenti: www.latinadamare.it

Ecco in dettaglio il programma completo del Latina Music Festival:

Venerdì 28 ottobre 2022:

Ore 18:00 apertura con artisti locali che si alterneranno fino alle ore alle ore 21.30 quando si esibirà Rocco Hunt deejay set; a seguire band e cantanti locali con deejay set.

Gli artisti locali che si esibiranno sono:

Pappa Andrea Lombardo

Caravaggio

Chiazzetta

Naeli

Respighi

Bomby

La Noce

Rocco Hunt è tra i protagonisti dei Tim Music Awards 2022 con la super hit dell’estate 2022 “Caramello”

Sabato 29 ottobre 2022:

dalle ore 18.00 alle ore 21.30 ospiti locali; dalle ore 21.30 alle ore 23.30 main artist Chiara Galiazzo + Med Free Orkestra; a seguire band e cantanti locali con deejay set.

Gli artisti locali che si esibiranno sono:

Claudio Di Cicco

Emiliano Valverde

Timoni

Maria Finotti

Ivan Catone

Catera

Chiara Galiazzo, nota inizialmente come Chiara (Padova, 12 agosto 1986), è salita alla ribalta nel 2012 vincendo la sesta edizione del talent show X Factor.

Domenica 30 ottobre 2022:

dalle ore 19.00 alle ore 21.30 ospiti locali; dalle ore 21.30 alle ore 23.30 main artist

Irene Grandi; a seguire band e cantanti locali con deejay set.

Gli artisti locali che si esibiranno sono:

Mimica

Amanda

Zephyro

Le cose importanti

Kavasaki

Testarossa

Irene Grandi è accompagnata dal suo trio (Frignani, Morganti, Spitilli) e dallo special guest Pippo Guarnera, hammondista fuoriclasse di lunga esperienza.

Lunedì 31 ottobre 2022:

l’Halloween Reunion Artist dalle ore 17.30 alle ore 4.00 esibizione artisti locali / band / cantanti con deejay set. Un evento unico nel suo genere.

Start ore 18,00 con le band e gli artisti più esclusivi del panorama pontino, alle ore 22:00 Start tech house festival dj set fino alle ore 04:00

Gli artisti locali che si esibiranno sono:

Stape

XDemon

Maurizio Vizzino

America Latina

Astan

Marco Fino

Antonio Gaudini

Thegenera

Man in the Mirror

Iride

Barko

Onzay

Red Salad

Midas

Erre Punto

Edonica

Don C

Nicola Dorso

William Inda

Typhon

Rem e Cavazz

Monalisa

Kedlhy

Vin Del Grande

I biglietti del Latina Music Festival sono disponibili online sul sito www.latinadamare.it e nei seguenti punti vendita:

Blu Ticket Centro Commerciale Latina Fiori (Latina)

Tabaccheria Il Toscano Via della Stazione (Latina Scalo)

Gentur Viaggi Viale Tittoni (San Felice Circeo)

Il Biglietto Via Eduardo de Filippo (Velletri)

Promo UNDER 35 acquistabili esclusivamente presso la ex Tipografia “Il Gabbiano” – Via XVIII Dicembre n.124 Latina e alla “Casa Cantoniera” – Strada Foce Verde Latina, mostrando la carta d’identità o la LAZIO YOUth CARD.