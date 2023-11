Latina, Nas nelle mense scolastiche: scattano multe e chiusure

I carabinieri del Nas tengono alta l’attenzione sulle mense scolastiche, ormai entrate nel pieno dell’attività. A livello nazionale ma anche in provincia di Latina i carabinieri del nucleo speciale antisofisticazione e sanità hanno evidenziato diverse carenze.

Nella provincia pontina sono state controllate 21 attività di cui 11 sono risultate non conformi. Sette in tutto le violazioni amministrative contestate, per un ammontare di 10.500 € di ammenda per le carenze igienico sanitarie, la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP ed a non conformità di carattere gestionale e strutturale.

Presso un istituto scolastico del capoluogo sono state accertate inadeguatezze strutturali oltre che nei locali di sporzionamento pasti anche nei refettori. E’ stata disposta l’immediata inibizione di un’aula per la presenza diffusa di umidità e di formazioni di muffe.

Nel sud pontino è stato segnalato un centro cottura all’Autorità amministrativa per inadempienza a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto relativamente alla somministrazione di un alimento di qualità diversa da quella prevista.