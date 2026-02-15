Latina, nasce A.R.E.I.L.: il sindacato CLAS tra i promotori

Il sindacato CLAS è tra i protagonisti della nascita di A.R.E.I.L. – Alleanza per la Responsabilità Etica, Inclusiva e del Lavoro – nuova realtà confederale che punta a rafforzare la rappresentanza e a ricostruire un patto concreto tra Persona, Lavoro e Impresa. In un contesto segnato da profonde trasformazioni economiche e sociali, CLAS ha scelto di aderire a un progetto che pone al centro il lavoro dignitoso come base della libertà economica e dello sviluppo sostenibile, riunendo organizzazioni di lavoratori, autonomi, professionisti, imprese, agricoltori, pescatori e consumatori, nel rispetto delle singole autonomie ma con obiettivi comuni su lavoro, formazione, sostenibilità e tutela dei territori.

Hanno aderito all’Alleanza: ALI-CONFSAL, ANAPI PESCA, CILA, CIU, CONSUMA ITALIANO, FAPI, FEDERDAT, FENAPI GROUP, FESICA, FIC, FIRAS-SPP, FLAI, SINDACATO CLAS, UCI, UNCI Agroalimentare – Pesca e Agricoltura e UPI.

A.R.E.I.L. si distingue per strumenti operativi e verificabili: una Carta di Responsabilità Etica e Inclusiva, una Clausola A.R.E.I.L. applicabile ai protocolli, una Valutazione di Impatto Etico sulle politiche promosse e un Osservatorio permanente con rendicontazione pubblica. Tre le priorità strategiche indicate: sicurezza e salute come bene comune, formazione di qualità e valorizzazione delle filiere del Made in Italy.

“Per il Sindacato CLAS questa Alleanza rappresenta una scelta di responsabilità – dichiara il Segretario Nazionale di CLAS, Davide Favero – Serve unità sostanziale per difendere il lavoro e rafforzare la contrattazione di qualità. Porteremo in A.R.E.I.L. la nostra esperienza nella tutela concreta dei lavoratori, affinché etica, sviluppo e diritti diventino politiche reali e non solo dichiarazioni di principio”.