Latina, nasce il comitato “Salviamo il nuoto e la pallanuoto”

Unire atleti, famiglie e appassionati per difendere il futuro delle discipline natatorie a Latina. Con questo obiettivo è nato il comitato civico spontaneo “Salviamo il nuoto e la pallanuoto”, promosso da sportivi ed ex sportivi preoccupati per la situazione degli impianti e per l’assenza di una programmazione ritenuta adeguata da parte delle istituzioni.

Attraverso un manifesto pubblico, il comitato richiama il valore sociale, educativo e aggregativo di nuoto, nuoto sincronizzato e pallanuoto, discipline che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per la città, formando generazioni di giovani e regalando importanti risultati sportivi.

Secondo i promotori, il movimento natatorio pontino rischia oggi un progressivo declino a causa della carenza di investimenti e di una visione strategica sul futuro degli impianti sportivi. Per questo viene chiesta l’apertura di un tavolo di confronto con Comune, Provincia e Regione, finalizzato a individuare soluzioni concrete per garantire continuità alle attività.

L’adesione al comitato è aperta a tutti i cittadini che condividono l’iniziativa. Il primo appuntamento pubblico è fissato per sabato 18 luglio alle ore 11 presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo, dove si terrà un’assemblea aperta alla cittadinanza.

Nel manifesto, il comitato sottolinea come il nuoto e la pallanuoto rappresentino non soltanto attività sportive, ma strumenti di crescita, inclusione e benessere per l’intera comunità, lanciando un appello affinché il patrimonio sportivo costruito in decenni di storia non venga disperso.