Latina, nasce la Kings Padel League: il 14 marzo sarà tempo di Draft

Una novità assoluta nel panorama del padel: sbarca nel capoluogo pontino la Kings Padel League, un format innovativo che punta a unire competizione, spettacolo e sport. Ideata dallo staff del Lana Padel Club e della Pelota Padel Indoor, questa nuova lega a squadre si distingue per la sua struttura unica e per l’attenzione alla socialità. Con 16 capitani e una lista di oltre 150 giocatori, il torneo promette un’esperienza coinvolgente con draft pubblici, scambi tra squadre, live social e persino un podcast dedicato.

Ogni squadra sarà composta da 10 giocatori suddivisi in tre fasce maschili (Star, ProAm, Rookie) e una femminile, con un totale di quattro incontri per partita. Dopo lo Special Draft già concluso, l’appuntamento è ora fissato per il Draft ufficiale del 14 marzo, seguito dall’Open Draft conclusivo, prima dell’inizio della competizione previsto per aprile tra Lana Padel Club e Pelota Padel Indoor.

”In un periodo storico dove il Padel cresce al livello agonistico abbiamo pensato di mettere in risalto le tradizioni dello sport amatoriale – fanno sapere dallo staff organizzativo della Kings Padel League formato da Stefano Scala, Gabriele lannaccone e Francesco Vetta – il Padel come tutti gli sport è un gioco, ha molteplici funzioni e obiettivi tra il divertimento, l’allenamento fisico, la parte ludica ma soprattutto quella sociale. Escluse le carriere prettamente agonistiche o semi c’è un bacino di amatori che gioca per stare insieme, per superare una giornata di lavoro e per tornare a casa stremato ma soddisfatto per quanto fatto. Questo è quello che la Kings Padel League vuole trasmettere tramite incontri pubblici e conviviali dove spiegare regolamenti, poter fare le prime scelte e andare a completare le rose di ogni capitano”.