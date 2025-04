Latina, nasce lo ‘Spazio Idea Kennedy’: un nuovo hub per i giovani imprenditori

Latina avrà un nuovo hub per l’autoimprenditorialità giovanile. Il progetto “Spazio Idea Kennedy – Dove nascono le idee del futuro” ha ottenuto 282.800 euro di finanziamento grazie all’avviso pubblico promosso da ANCI e dal Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Destinato ai giovani under 35, offrirà coworking, eventi e iniziative per stimolare creatività e innovazione, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato.

“Con questo progetto, avvieremo un ecosistema imprenditoriale – afferma il Sindaco – promuovendo la collaborazione tra giovani, istituzioni e aziende locali. L’hub sarà un punto di riferimento per l’imprenditoria giovanile e un esempio di sviluppo basato su innovazione e inclusione. L’immobile di viale Kennedy non sarà più un edificio dismesso, ma un luogo di cambiamento e speranza, capace di generare nuove opportunità per il territorio”.

Situato al primo piano del centro commerciale di viale Kennedy, l’immobile comunale verrà riqualificato con piccoli interventi di manutenzione.

“Vogliamo trasformare uno spazio inutilizzato in un centro vitale per l’innovazione – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato –. Lo ‘Spazio Idea Kennedy’ potenzierà il progetto ‘Giovani e impresa’, offrendo supporto a start-up, consulenze e workshop per i giovani imprenditori”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di valorizzazione urbana e sostegno all’occupazione giovanile, creando opportunità concrete per il territorio.