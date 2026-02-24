Latina: nasce “Oltre il Curriculum”, il progetto che punta tutto sulla persona

In un’epoca dominata da algoritmi e selezioni impersonali, a Latina il mercato del lavoro prova a riscoprire il valore del contatto umano. Nasce “Oltre il Curriculum”, un’iniziativa innovativa frutto della collaborazione tra openhub Lazio e G>9 meet and build.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: ribaltare la prospettiva tradizionale della ricerca di impiego, mettendo l’individuo e la sua storia davanti al foglio di carta. Il progetto non è un classico recruiting day ma un percorso di crescita che culminerà in una sfida emozionante: raccontarsi in 5 minuti senza l’ausilio di slide o CV.

L’iniziativa si articola in due workshop propedeutici che si terranno presso la sede di OpenHub Latina, in via Tiberio 32. Gli incontri curati dallo staff orientamento lavoro, avranno un taglio pratico per aiutare i partecipanti a comunicare in modo efficace e autentico.

Il calendario degli appuntamenti: primo workshop giovedì 26 febbraio (ore 16.30 – 18.30); secondo workshop formativo mercoledì 4 marzo (ore 16.30 – 18.30) e poi l’evento finale di Speed Pitch Giovedì 12 marzo.

Ogni partecipante avrà a disposizione 5 minuti per presentarsi a una platea di imprese del territorio. In questo “faccia a faccia”, il curriculum passerà in secondo piano: ciò che conterà saranno le ambizioni, le competenze trasversali e la capacità di trasmettere il proprio valore professionale attraverso il dialogo.

“Oltre il Curriculum non è un recruiting day, né una fiera del lavoro. È un progetto che restituisce valore all’incontro, alle storie e alle competenze delle persone, posizionando G>9 Meet and Build e OpenHub Lazio come riferimenti nello sviluppo umano ed economico del territorio.”

La partecipazione è completamente gratuita, ma i posti sono limitati a 30 partecipanti. Non sono previsti limiti di età o requisiti professionali specifici: il progetto è aperto a chiunque voglia rimettersi in gioco o espandere la propria rete professionale a Latina e provincia.

Le iscrizioni vengono gestite in base all’ordine di arrivo delle candidature, che devono essere inviate tramite il form presente sul sito ufficiale: https://openhublazio.it/.