Latina, nascondeva una pistola carica in giardino: arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Latina dagli agenti della squadra volante della questura, gravemente indiziato di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, e denunciato per ricettazione.

L’operazione è scattata a seguito di un’attività investigativa mirata, nata da autonomi accertamenti della polizia giudiziaria. Durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, estesa anche alle pertinenze esterne, i poliziotti hanno scoperto l’arma nascosta in giardino: avvolta nel cellophane e sepolta sotto un cumulo di materiale di risulta, c’era una pistola revolver Smith & Wesson calibro .357 Magnum, pronta all’uso con sei cartucce già inserite nel tamburo.

Insieme al revolver, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato tre scatole contenenti altre 138 cartucce di vario calibro. I successivi accertamenti sull’arma hanno rivelato che la pistola era provento di furto, motivo per cui il 37enne dovrà rispondere anche del reato di ricettazione.