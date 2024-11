Latina, Nasti: “Entro l’anno pronto un teatrino per bambini di età prescolare”

L’assessore al Bilancio di Latina, Ada Nasti, ha confermato l’intenzione di acquistare un teatrino per bambini di età prescolare entro il 31 dicembre, rispondendo a un’interrogazione della consigliera Maria Grazia Ciolfi durante il Question Time. L’interrogazione mirava a chiarire l’utilizzo dei fondi dell’emendamento al bilancio 2024-2026, destinati agli arredi per il teatro e la biblioteca comunale, focalizzati sui laboratori teatrali per bambini e famiglie.

Nasti ha specificato che i fondi a disposizione ammontano a 1.200 euro, una somma destinata solo agli arredi e non sufficiente per materiali o laboratori teatrali. Tuttavia, ha chiarito che sarà possibile realizzare un progetto di piccola entità come un teatrino dedicato ai più piccoli.

L’assessore ha accolto il chiarimento della consigliera Ciolfi sull’obiettivo specifico dell’emendamento, confermando l’acquisto entro l’anno e sottolineando l’utilità dell’interrogazione per orientare gli uffici verso una scelta mirata.