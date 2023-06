Latina, Nati per Leggere: intesa tra comune e Asl

Il Coordinamento Regionale Nati per Leggere Lazio, il Gruppo locale Nati per leggere, la ASL di Latina, e il Comune di Latina, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa finalizzato a condividere i principi ispiratori del programma Nati per leggere, con l’obiettivo di promuovere l’abitudine alla lettura, tra le famiglie con i bambini dai primi mesi di vita fino ai 6 anni d’età, attraverso lo sviluppo delle competenze dei genitori.

Questa la nota del comunicato: “In attuazione di tale progettualità, e in linea con il Programma Nazionale, già attivo nella nostra provincia, grazie all’aiuto dei volontari, viene proposta, gratuitamente alle famiglie attività di lettura, all’interno delle strutture della Asl di Latina, attraverso l’allestimento, di punti informativi Nati per Leggere, con libri messi a disposizione dalla Biblioteca comunale Aldo Manuzio.

A partire dal mese di luglio 2023, tale iniziativa prevede momenti di condivisione alla lettura dedicati ai genitori e bambini che si presenteranno al Consultorio, al Centro Vaccinazioni, e al servizio riabilitazione in età evolutiva (TSMREE), presso piazzale Carturan a Latina.

Sempre nell’ambito di tale attività la Biblioteca comunale mette a disposizione gratuitamente i libri della bibliografia Nati per Leggere, previa iscrizione, anch’essa gratuita, da effettuare in sede o online al seguente link: https://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-servizi-e-uffici-del-comune/servizio-politiche-educative-culturali-e-sportive/biblioteche/

Bisogna poi compilare il MODULO ADULTI o il MODULO PER MINORENNI, da inviare alla mail: biblioteca.manuzio@comune.latina.it

Una sinergia fra gli Enti partner vicina alle esigenze del bambino, a tutela della crescita “sana” e con una particolare attenzione alle famiglie con condizioni socio-economiche svantaggiate e alle famiglie multilingue”.