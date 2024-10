Latina, Ndoj in conferenza: “Mi sento meglio, pronto ad aiutare la squadra”

Emanuele Ndoj, ex calciatore di Brescia e Catania, è intervenuto oggi ai microfoni della società. Il giocatore nerazzurro si è prestato a rispondere ad alcune domande riguardanti la sua forma fisica e quella dell’intero gruppo squadra: ”mi sento meglio, non sono al top della forma ma sono pronto a dare una mano. Al passato non guardo, cercavo fiducia e stimoli e Latina è una piazza che mi sta dando tutto ciò. In estate ho ricevuto diverse proposte ma non ci ho pensato due volte a venire qui, anche per via del calore che ho ricevuto da parte di tutta la società”.

In merito alla situazione che sta affrontando la squadra, Ndoj si è detto tranquillo e fiducioso per i prossimi impegni che i nerazzurri dovranno fronteggiare, nonostante l’ultimo scivolone contro la Cavese: ”Stiamo lavorando bene ma credo che, nelle ultime due gare, non siamo riusciti a finalizzare bene le azioni, nonostante si stia proponendo un bel calcio. Purtroppo gli episodi fanno la differenza, ma la squadra migliora giorno dopo giorno. Posso dire che daremo il massimo per fare il nostro meglio in campionato: vediamo come arriveremo poi a fine stagione”.

C’è stato spazio anche per qualche domanda sul prossimo match dei Leoni Alati, i quai saranno impegnati al Francioni contro il Giugliano: “contro il Giugliano ci aspettiamo una partita come tutte le altre: stiamo cercando di fare il massimo quotidianamente. Giocare alle 12.30 non è facile ma riusciremo bene a collocare tutte le nostre attività assieme allo staff”.