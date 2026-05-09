Latina nel nuovo album di “Liberato”: Calcutta canta “ME STAJE APPENNENN’ AMÒ”

Latina è presente nel nuovo album del misterioso cantante napoletano Liberato. La nuova Track list di singoli, chiamata “Radio Liberato” contiene una traccia cantata e parzialmente riscritta da Edoardo D’Erme, ai più conosciuto come Calcutta.

Il cantautore di Latina, ormai riconosciuto come un volto nazionale e internazionale del pop, è presente mentre canta una persona versione di ME STAJE APPENNENN’ AMÒ, famosissimo singolo del cantante napoletano. Il che, testimonia una grande collaborazione e stima tra i due artisti, riconosciuti quasi eguali nel panorama nazionale musicale.

I fan del cantante pontino sicuramente ricordano le sue gesta allo stadio Francioni, durante il concerto sold-out di qualche anno fa.