Latina, nel salvare un giovane trovano cocaina nell’androne

Un intervento di emergenza si è trasformato in un sequestro di droga in uno stabile vicino piazza Moro. La Polizia, intervenuta con i Vigili del Fuoco per liberare un giovane rimasto bloccato in un appartamento, ha trovato circa ottanta grammi di cocaina nascosti nelle scale condominiali.

La sostanza, suddivisa in buste etichettate con il peso, aveva un alto grado di purezza. Il nascondiglio, accessibile a tutti, suggerisce una strategia per eludere i controlli, ma il caso ha mandato all’aria il piano. Gli agenti, insospettiti dall’involucro abbandonato, hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo così la droga ben confezionata e pronta per essere recuperata da chi l’aveva nascosta.

L’intervento iniziale era stato richiesto da un giovane che, dopo una lite con l’amico che lo ospitava, si era ritrovato chiuso dentro casa senza poter uscire. Nemmeno i Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire la porta, dovendo ricorrere a un’autoscala per liberarlo.

Le indagini sono in corso per risalire al responsabile, probabilmente un frequentatore del palazzo. Un semplice soccorso si è così trasformato in un colpo allo spaccio locale.