Latina, nel weekend la sesta edizione della Festa del Cioccolato

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023, dalle 10:00 di mattina fino a notte, con il Patrocinio del Comune di Latina, in collaborazione con la Proloco, torna per la sesta volta, in Piazza del Popolo, la Festa del Cioccolato Artigianale.

Il pool dei Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore” provenienti da più parti d’Italia, porteranno in Piazza le loro squisitezze nelle varie ricette regionali prodotte tutte a base di cioccolato considerato “puro” perché privo di additivi e conservanti, dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto, al cioccolato speziato, con i liquori, con la frutta secca ecc.

Non mancherà l’originale oggettistica, unica in Italia, in varie simpatiche forme per un originale regalo e per la gioia dei più piccoli.

Il tour nazionale delle Feste del Cioccolato da anni torna puntuale nelle migliori piazze italiane per soddisfare il palato degli assidui frequentatori e dei turisti, per assaporare le nuove ricette e farne scorta per i prossimi mesi invernali.

Il cioccolato artigianale è difficile da trovare in commercio perché, diversamente da quello industriale, è prodotto in quantità limitate e va consumato “fresco”. Non dimentichiamo che il cacao ha in se delle proprietà benefiche per il nostro organismo ben conosciute e non solo, conservando in sé tutto il profumo e la fragranza del cacao “ti si scioglie in bocca”.

Nei tre giorni di manifestazione, oltre all’intrattenimento bimbi, non mancheranno i laboratori gratuiti, con l’intento di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per info e prenotazioni per partecipare ai laboratori gratuiti per bimbi dai 4 ai 10 anni compilare il modulo di iscrizione sul sito https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/