Latina nella morsa del caldo: oggi il bollino rosso

È ufficialmente iniziata la prima vera ondata di caldo dell’estate, e per Latina la situazione si fa critica. Dopo il bollino arancione assegnato ieri dal Ministero della Salute, oggi il capoluogo pontino entra nel gruppo delle undici città italiane in allerta rossa: il livello massimo di rischio per la salute, valido non solo per le fasce più fragili della popolazione, ma per tutti i cittadini.

I dati, aggiornati quotidianamente nel bollettino ufficiale del Ministero, indicano che le temperature elevate e persistenti metteranno a dura prova il territorio.

L’ondata di calore non è infatti paragonabile a un normale picco estivo: secondo gli esperti, si tratta del primo vero stress termico della stagione, in grado di influenzare negativamente la salute di anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma anche quella dei soggetti sani esposti al caldo prolungato.

Le raccomandazioni del Ministero sono chiare: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua, indossare abiti leggeri, limitare l’attività fisica e, se possibile, rimanere in ambienti freschi. Il Servizio Sanitario Regionale del Lazio, da cui derivano le previsioni ufficiali per il bollettino, ha confermato che il termometro potrebbe superare i 35 gradi, con condizioni di afa che renderanno ancora più difficile affrontare le giornate.

Per Latina si prospetta dunque un fine settimana rovente, che potrebbe anticipare un’estate tra le più calde degli ultimi anni.