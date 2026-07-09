Latina nelle mani di Mastrantonio: c’è il rinnovo fino al 2028

I pali del Latina Calcio 1932 continueranno ad essere difesi da Davide Mastrantonio. La società ha infatti annunciato sui propri canali social l’estensione contrattuale dell’estremo difensore romano.

Per Mastrantonio, già legato al club con un contratto fino al 2027, arriva la fiducia della società, la scelta di allungare l’accordo per un’altra stagione. Una stagione sicuramente positiva quella dell’ex portiere di Milan e Triestina, con parate decisive e bella presenza scenica tra i pali, facendo di Davide uno dei punti fermi della rosa.

Continuano quindi i rinnovi in casa Latina, con il diesse Condò super attivo nelle ultime ore: al rinnovo di Lipani sono seguiti quelli di D’Angelo, De Cristofaro e ora Mastrantonio. Una strategia di continuità, forse mai vista come quest’anno nel capoluogo.

Indubbio pensare quindi che il club sia molto soddisfatto della scorsa stagione, viste le tante conferme dell’organico precedente. Mai come questa stagione, il Latina sta rinnovando i suoi protagonisti, conferma della sensazione, che alla squadra dell’anno scorso, mancasse solamente qualche tassello per fare qualcosa di veramente importante.

“Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Davide Mastrantonio, che prolunga il suo legame con i colori nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Un segnale forte da parte della società, che ha scelto di blindare uno dei punti di riferimento della squadra, confermando la piena fiducia nelle qualità tecniche del proprio portiere. Dopo aver dimostrato affidabilità e personalità, Mastrantonio continuerà a difendere la porta nerazzurra, proseguendo un percorso costruito con impegno, crescita e ambizione. Un rinnovo che rappresenta continuità, programmazione e la volontà condivisa di guardare al futuro insieme.”