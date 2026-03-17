Latina, nelle scuole parte il progetto “Frutta a colazione”

Sembra di tornare al 2010, quando nelle scuole del capoluogo e dei suoi borghi – così come in tutta Italia – veniva consegnata della frutta durante la ricreazione, per incentivarne il consumo e far scoprire ai più piccoli che anche ciò che non era troppo dolce o troppo salato poteva essere un buon compromesso per ricaricare le energie e continuare la giornata.

Ieri, a Latina, un tuffo nel passato: ha preso il via, infatti, il nuovo progetto “Frutta a colazione”, che consiste nell’anticipo della consegna a metà mattina della frutta prevista a fine pasto nelle mense scolastiche.

“Il progetto – dichiara il sindaco di Latina, Matilde Celentano – rappresenta un passo importante verso la promozione di corretti stili di vita tra i più giovani. Educare i bambini ad una sana alimentazione significa anche insegnare loro l’importanza di scelte semplici ma fondamentali, come consumare frutta fresca durante la giornata, anche a merenda. Anticipare la distribuzione della frutta a metà mattina consente non solo di valorizzarne il consumo, ma anche di contrastare gli sprechi, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e attenti al proprio benessere”.

“La proposta, dall’alto valore educativo e nutrizionale – aggiunge l’assessore all’Istruzione, Francesca Tesone – è stata presentata nell’offerta tecnica dalla Ditta Vivenda Spa che si è aggiudicata la gara d’appalto della mensa scolastica fino a giugno 2030. La fase di sperimentazione ha interessato la scuola dell’infanzia di via Cimarosa e la scuola primaria a tempo pieno di via Cilea, ma l’obiettivo dell’amministrazione è quello di valutare i risultati per poi estendere progressivamente il progetto a tutte le mense scolastiche degli istituti che sceglieranno di aderire”.