Latina, neonato ucciso da un attacco di meningite: il dramma

Un dramma si è consumato a Latina nello scorso weekend. Come riporta Latina Oggi un neonato ha perso la vita a causa di un attacco fulminante di meningite. Tutto è cominciato sabato sera, quando i genitori, una giovane coppia del capoluogo, ha portato il bimbo di 7 mesi al Goretti a causa di una febbre che non accennava a scendere. I sanitari del nosocomio pontino hanno però presto deciso il trasferimento al Bambino Gesù di Roma, dove però la situazione non è migliorata. Il decesso si è registrato nella giornata di domenica.