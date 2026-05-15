Latina Nerd Fest 2026: torna la cultura pop al Campo CONI

Dopo il successo della prima edizione, torna il “Latina Nerd Fest 2026”, in programma il 6 e 7 giugno al Campo CONI di Latina. Un evento gratuito dedicato alla cultura pop, tra fumetti, videogiochi, cosplay, musica e nuove forme di intrattenimento.

Il festival conferma la sua formula inclusiva e accessibile, con ingresso libero su prenotazione obbligatoria online tramite Eventbrite. Due giornate pensate per appassionati, famiglie e giovani, con un programma che unisce spettacolo, creatività e partecipazione.

Tra i primi ospiti annunciati figurano Sonia Gray, storica icona della TV dei ragazzi, e i Super Saiyan Cartoon Band.

L’edizione 2026 punta anche sull’innovazione e sull’imprenditorialità giovanile con la “Nerd Startup Competition”, realizzata in collaborazione con Virgilio 2080 (Rotary International), e la Call4Nerd dedicata alla trasformazione delle idee creative in progetti d’impresa.

Ampio spazio anche alla Generazione Z con il contest K-pop organizzato con “K-pop Roma e dintorni” e la “Nerd Night”, serata live tra musica, performance e intrattenimento.

Il Latina Nerd Fest si conferma così non solo un evento di intrattenimento, ma anche un laboratorio culturale e creativo capace di unire passioni diverse e promuovere nuove opportunità per i giovani del territorio.