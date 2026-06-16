Latina Nerd Fest da record: 12mila presenze al Campo Coni

Un successo oltre le aspettative per il Latina Nerd Fest 2026, che ha chiuso la sua ultima edizione con circa 12mila presenze complessive nel corso del weekend del 6 e 7 giugno. Numeri che confermano la manifestazione come uno degli appuntamenti più partecipati e rappresentativi della cultura pop e nerd del territorio.

Per due giorni il Campo Coni di Latina si è trasformato in un grande spazio dedicato a fumetti, videogiochi, cosplay, musica, K-pop, laboratori, incontri culturali e attività per famiglie. Un evento capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, dagli appassionati storici ai più giovani, passando per famiglie, creator e curiosi.

“Vedere migliaia di persone partecipare in modo così caloroso, curioso e attivo ci conferma che non si tratta solo di intrattenimento: è cultura, è comunità, è un modo nuovo di vivere la città”, hanno dichiarato gli organizzatori e direttori artistici Roberta Lucibello e Simone Mitjans.

Tra i momenti più seguiti dell’edizione 2026 il contest K-pop, la gara cosplay, gli incontri con ospiti del mondo del fumetto, del doppiaggio e dei videogiochi, oltre ai concerti e agli spettacoli dal vivo che hanno animato il Main Stage. Grande attenzione anche alla dimensione culturale e formativa attraverso workshop, panel e laboratori ospitati al Teddy Stage.

Importante anche la presenza dell’area gaming e dell’Indie Showcase, dedicato agli sviluppatori indipendenti, oltre agli spazi riservati al fumetto, all’illustrazione, ai LEGO, al gioco di ruolo e alle associazioni del territorio.

L’evento ha mantenuto la sua formula gratuita e accessibile, scelta che ha contribuito a favorire una partecipazione ampia e trasversale. Un risultato che rafforza ulteriormente il ruolo del Latina Nerd Fest come punto di riferimento per la cultura pop nel Lazio.