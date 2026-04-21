Latina, nessun taglio agli asili nidi: il “keep calm” dell’assessore Censi

A Latina nessun taglio agli asili nido. L’assessore all’Istruzione Federica Censi interviene per rassicurare famiglie e personale: il servizio resterà invariato e i posti saranno garantiti.

“Intendo rassicurare genitori e operatori: il servizio degli asili nido sarà pienamente garantito e non subirà tagli”, ha dichiarato Censi, spiegando che gli uffici stanno predisponendo due gare, una per il supporto agli asili nido comunali e alle scuole dell’infanzia e una per la gestione delle strutture.

Negli ultimi mesi l’amministrazione ha lavorato anche sul fronte occupazionale, alla luce del nuovo contratto nazionale che ha portato a un aumento significativo dei costi del personale. Per questo sarà necessaria una variazione di bilancio, già in fase di definizione attraverso il confronto tra il servizio Istruzione e quello Finanziario.

A breve sarà inoltre pubblicato l’avviso pubblico per le iscrizioni dei bambini tra 0 e 3 anni: “Non c’è alcun motivo di allarmismo – sottolinea l’assessore – i posti disponibili resteranno in linea con quelli degli anni precedenti”.

Attualmente il Comune dispone di due asili comunali, “Piccolo Mondo” e “Il Trenino”, e quattro strutture in gestione, per un totale di 266 posti. Tra le ipotesi allo studio anche l’internalizzazione di uno degli asili, con l’assunzione a tempo indeterminato di personale educativo attingendo dalla graduatoria dell’ultimo concorso.

“Il benessere dei bambini, delle famiglie e dei lavoratori rappresenta una priorità – conclude Censi –. Non sono previsti tagli né agli orari né al numero dei posti: tutto procederà nei tempi previsti per garantire la continuità del servizio”.